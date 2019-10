Een goed bewaard geheim: Leuntje en Merien zijn al jaren vader en moeder

Schade in Ambachts­cen­trum Goes is groot, gebouw blijft waarschijn­lijk maanden dicht

14:49 GOES - Het Ambachtscentrum in Goes moet waarschijnlijk vele maanden dichtblijven als gevolg van de enorme waterschade die eerder deze week is ontstaan. Huurders van de atelierruimtes in het gebouw in recreatiegebied De Hollandse Hoeve zijn verbijsterd. ,,Hoe kon dit gebeuren?’’