Een fusie van Bevelandse gemeenten verdient serieuze discussie

VVD eist oplossing voor verkeers­cha­os rond supermarkt Heinkens­zand

19:31 HEINKENSZAND - De verkeerschaos rond de supermarkt aan de Stenevate in Heinkenszand moet écht opgelost. Dat vindt de VVD-fractie in Borsele. Het was altijd al een chaotische situatie, maar sinds de supermarkt recent is omgebouwd naar een andere formule is de drukte verder toegenomen.