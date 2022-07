Een festival midden in het dorp is geen enkel probleem: ‘Peerock en Colijnsplaat horen bij elkaar’

De belangstelling voor het festival is best groot, zegt voorzitter Jeroen Verburg van de stichting Peerock. ,,Tachtig procent van wat de kaarten in de voorverkoop is weg.” De organisatie houdt wel bewust heel wat kaarten achter de hand voor aan de deur. ,,We willen dat mensen ook spontaan kunnen zeggen: we gaan naar Peerock. Niet dat ze dan bij een uitverkocht feest staan.” In totaal is er plaats voor duizend volwassenen. Daar komen de kinderen - die tot 12 jaar gratis naar binnen mogen - nog bovenop. ,,Mensen komen uit het dorp, maar de laatste edities steeds meer ook van verder weg.”