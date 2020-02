Een feestje met een zwart randje in Kwadendamme: ‘Het voelt een beetje alsof alles voor niets is geweest’

Carnaval 2020 Dit is er te doen tijdens carnaval op De Bevelanden en Tholen

13:18 Kieltjesbal, Halve Natte Avond, Nakraaien, Luusjesbal, een ‘verklede mis’ in de kerk en natuurlijk optochten: het is weer carnaval. De optochten in Kwadendamme en Lewedorp gaan vanwege de harde wind niet door, maar er is nog meer te doen. Traditiegetrouw doet een aantal Zuid-Bevelandse plaatsen er volop aan mee, net als Oud-Vossemeer op Tholen. Dit is het programma: