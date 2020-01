Een donut met mesheftenvlees: de hond is er dol op

Hotel Rijks in Goes opent voor kerst de deuren

22 januari GOES - De sloopwerkzaamheden in het Oude Manhuis in Goes zijn bijna achter de rug. Bouwgroep Peeters begint binnenkort met de ‘vernieuwbouw’, zodat Boutique Hotel Rijk in november de deuren kan openen. Ook gewone Goesenaren zijn straks welkom.