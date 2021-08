Een dahlia plant je als het goed weer is

HEINKENSZAND - Roze, geel, robijnrood, grootbloeming of juist klein en fijn. Je kan het zo gek niet bedenken of je ziet het wel staan in de dahliatuin van Frans Sturm uit Heinkenszand. Verscholen tussen de huizen heeft de hobbykweker een grote lap grond omgetoverd tot een echt bloemenparadijs.

Al vijftig jaar zit Sturm in de dahlia’s. Gewoon uit hobby, omdat hij de planten zo verschrikkelijk mooi vindt. De liefhebberij is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een bekende kwekerij onder de dahlialiefhebbers uit het binnen- en buitenland. Hij kruist en kweekt zijn eigen varianten en beleeft er enorm veel plezier aan zijn passie te delen met anderen. Hij verkoopt in de zomer de bloemen en als de knollen de grond uit zijn kan je ook bij hem terecht.

Niet planten voor 1 mei

Een dahlia in de tuin vraagt wel wat aandacht en liefde. De knollen moeten in het najaar de grond uit en droog en koel bewaard worden. In het voorjaar gaan ze de grond weer in. ,,Ik hoor nu van mensen dat ze dit jaar slecht bloeien. Nou, bij mij niet”, zegt hij. Hij denkt dat de mensen de dahlia’s dan te vroeg gepoot hebben. Zijn gouden tip voor een goede bloei? ,,Je moet voor het planten niet naar de kalender kijken, maar naar het weer. Plant ze pas als het een paar dagen goed weer is en zeker niet voor 1 mei”, legt hij uit. Want als het nog nat is of erg koud gaan de knollen kapot of heb je weinig bloemen.

Ieder jaar zet Sturm zijn tuin een weekend open voor het publiek. Zaterdag en zondag is het weer zover. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn de mensen welkom in de Van Cittersstraat in Heinkenszand. De ingang is via de dreef tussen huisnummers 3 en 5.