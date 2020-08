Een dag in een fietsenwinkel: ‘Een fiets stinkt soms naar de frituurpan’

09.00 uur: begin van een lange dag

Nauwelijks is de winkel open of de eerste klant meldt zich. Een kraakje, ergens in de fiets. Daar zijn ze altijd blij mee in een fietsenwinkel, met zo’n vage klacht. Davey inspecteert de wielen, doet iets met de steekas en hopla, de eerste tevreden klant van de dag rijdt de winkel uit. Davey heeft een lange dag voor de boeg, met ook een avondopenstelling. Peter Rottier is ook een bekend gezicht in de zaak, zijn maat in en buiten de koers. Peter is servicemonteur van heftrucks. Maar ook de fiets heeft weinig geheimen voor hem. Eén vaste dag in de week draait hij mee, en vaak ook ‘s avonds. De drukste tijd is trouwens achter de rug. In het begin van de coronatijd vlogen de fietsen de winkel uit, nieuw en inruil. Maar ook nu in de zomerperiode is er werk aan de winkel. ,,Even nog een grote beurt, voordat ze op vakantie gaan. Of een ander verzet monteren om goed over de bergen te komen. Vaak veel vragen op het laatste moment.’'