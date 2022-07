Echtpaar Walrave uit Kapelle is al 70 jaar getrouwd; ‘Het is gewoon een leuk vrouwtje’

Dik 70 jaar geleden stapten Riek (90) en Ko (92) Walrave in Wemeldinge in het huwelijksbootje. ,,We hebben elkaar leren kennen op een jongerendag in Goes", vertelt Riek alsof het gisteren was. ,,Dat was op Hemelvaartsdag en we waren allebei op de fiets. Hij zei: ‘Dan breng ik je wel terug naar Wemeldinge.’ Onderweg hebben we over van alles gepraat. Wat precies, dat weet ik niet meer hoor."