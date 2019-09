Dweilbandfestival Hansweert verhuist naar binnen vanwege slecht weer

,,We hebben de rondvaarten en de braderie gecanceld en alle buitenpodia zijn naar binnen verplaatst", laat Jim Kortlever namens de organisatie weten. Alle optredens vinden nu plaats op drie in plaats van vijf podia. ,,We het nu in elkaar geschoven naar drie podia: eentje overdekt op het plein, één binnen in het dorpshuis en nog een podium in café Zeelandia."

Quote Het is voor het eerst in 19 jaar dat we dit soort weer hebben. We hadden eigenlijk altijd een zonnetje en een graad of 18. Jim Kortlever

Kortlever geeft aan dat er nog meer aanpassingen zijn verricht. ,,In Kaj Munk hebben we nu ook de grote zaal opengegooid. Op die manier maken we er een soort groot binnenterras van. Maar de foodtrucks staan er nog wel gewoon."

Het is voor het eerst dat dit soort maatregelen getroffen moeten worden, vertelt Kortlever. ,,Het is voor het eerst in 19 jaar dat we dit soort weer hebben. We hadden eigenlijk altijd een zonnetje en een graad of 18. Die 18 graden gaan we waarschijnlijk nog wel halen, maar het is dit keer nogal winderig en nogal nat.”

Delfzijl

Met de aanpassingen doet Hansweert het in ieder geval beter dan Delfzijl. Daar werd een tweedaagse muziekfestival afgelast voor vandaag. ‘Geen dweilorkesten vandaag, want dat is voor niemand leuk’, was daar de reden om het dweilbandfestival te stoppen. In Hansweert gaan wel alle bands het podium op. Of het voor iemand leuk is zal dan vanzelf blijken.