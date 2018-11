Dwangsom voor verpauperde woning Yerseke

En weer hangt er een verkeers­bord in Goes onderstebo­ven

5 november GOES - De nieuwe verkeersborden staan er zo pront bij op de rotonde bij de Goese watertoren. Fris wit en blauw blinkend wijzen zij daar al het verkeer de juiste weg. Of het nou naar Ouverture is, naar Overzuid of Alle richtingen; de borden sturen alle weggebruikers in één oogopslag de goede kant op.