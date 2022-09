Durpsrun in Heinkenszand slaat aan: ‘Loop je ineens door de supermarkt’

Zodoende traint De Jong eens per week, een uur lang met dat groepje. ,,Dat is pittig, maar geeft veel voldoening. Dat we met een groep zijn is wel een mooie stok achter de deur. Dan zeg je minder makkelijk af. Aan een wedstrijd had ik nog niet mee gedaan, daar voelde ik me nog te veel beginner voor. Maar dit was heel leuk. Het was telkens weer een complete verrassing waar we zouden lopen want ik heb de route niet bekeken. Loop je ineens door de supermarkt terwijl die nog vol in bedrijf is. Misschien is dit wel de opmaat naar een echte wedstrijd. Ik denk dat een loop van vijf kilometer toch wel moet kunnen.”