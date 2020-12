Duo (van wie één met slippers aan) berooft man van portemonnee in Goes

GOES - Een 30-jarige man uit Eindhoven is afgelopen nacht in Goes door twee jongens beroofd. Het tweetal ging ervandoor met de portemonnee van de man.

Surveillerende agenten werden rond 03.45 uur aangesproken door het slachtoffer, dat vertelde vertelde over de beroving. Hij was de twee jongens een stuk achterna gerend, maar verloor ze uit het oog.

De agenten liepen samen met het slachtoffer nog even rond in de buurt om te kijken of ze de daders konden vinden, maar zonder succes. Hierna hebben de agenten de man meegenomen naar het bureau zodat hij aangifte kon doen.

De Eindhovenaar vertelde dat hij al een tijdje op het station van Goes was, omdat hij zijn laatste bus had gemist. Hij had een plekje gezocht om uit de wind te wachten op de eerstvolgende bus die de juiste kant op ging. Op gegeven moment werd hij aangesproken door twee jongens. Eén van hen bedreigde de man en dwong hem zijn portemonnee af te geven. De jongens vluchtten daarna via de spoortunnel in de richting van Goes Zuid. In de portemonnee zaten enkele tientallen euro's en een ID-kaart.

Het signalement van de daders is als volgt: De eerste jongen had een Turks of Marokkaans uiterlijk. Hij was waarschijnlijk tussen de 15 en 17 jaar oud en ongeveer 160 tot 165 centimeter lang. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon, een grijze joggingbroek, witte sokken, blauwe slippers en een grijze muts. De tweede jongen had een negroïde uiterlijk. Hij was rond dezelfde leeftijd als de andere jongen. Hij droeg een zwart trainingspak en zwarte schoenen.

De jongens renden allebei een andere kant op nadat ze uit het spoortunneltje kwamen. De donkere jongen sloeg linksaf het Stationspark in en rende langs een broodjeszaak. Hierna verdween hij uit het zicht van de Eindhovenaar. De andere jongen rende rechtdoor richting de rotonde aan de Van Hertumweg. Hier raakte de man hem uit het oog verloren.

De twee daders hadden een fiets achtergelaten op de plek waar de Eindhovenaar door hen werd aangesproken. De fiets had opvallende stickers.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Als iemand iets gezien heeft, het signalement van de daders herkent, of de foto's van de stickers op de fiets herkent, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.

Volledig scherm De stickers op de fiets. © Politie

