Dubbel pech voor de bewoners van de Wilhelminastraat: tijdens de hitte waterloos

Koffie zetten, douchen of een wasje draaien was en is er even niet bij voor bewoners van de Wilhelminastraat in Krabbendijke. Van maandagavond 21.00 uur tot iets voor half 3 vanmiddag was er sprake van een hardnekkige waterstoring. Na een storing van 17 uur leek het probleem eventjes opgelost maar... Dinsdagavond meldde een buurtbewoner dat het opnieuw raak was: opnieuw is er een waterleiding geklapt.

Evides legt uit dat er zo'n 20 meter van het eerdere probleem opnieuw een leiding is gescheurd. Een monteur werkt - onder toeschouwend oog van buurtbewoners - hard door om de leiding te herstellen. De oorzaak van de lekkage is nog niet vastgesteld.

Bewoonster Geerie Smalbil had er maandagavond last van, maar volgens haar stuurde waterbedrijf Evides klanten van het kastje naar de muur. ,,Als je contact opneemt met Evides zeggen ze dat je de storing moet melden. Dat is uiteraard gedaan. Op de storingswijzer staat dat er aan gewerkt wordt en dat we misschien rond 14.00 uur weer water hebben. Er wordt verder geen actie ondernomen, je zou verwachten dat men water uit komt delen. Na zoveel uur zonder water zijn de mensen het wel beu. Dit kan toch niet zomaar?", zegt Smalbil.

De woordvoerster van Evides geeft aan zelf ook verbaasd te zijn door het voorval. Het probleem leek opgelost maar dinsdagavond ging het even verderop in dezelfde straat mis. Terwijl ze aan de telefoon hangt meldt ze dat de monteur (in het donker) hard aan de slag is om de boel te herstellen. Gezien het om een scheur gaat kan het wat langer duren. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

Evides reeg gisteravond ook een telefoontje van de buurvrouw van Smalbil: ,,De buurvrouw was aan het douchen.” Zelf is Smalbil is naar de winkel geweest om daar flessen water te halen. ,,En ik probeer natuurlijk af en toe of er weer water is, ook uit gewoonte.”

Reactie Evides

,,Gisteravond is er een spontane leidingbreuk op de Wilhelminastraat in Krabbendijke ontstaan", zegt woordvoerder Pamela Paz van Evides dinsdagmiddag. ,,Er is toen een deel van de reparatie in gang gezet. Maar omdat het steeds later werd, is besloten om in de ochtend verder te gaan. Sinds 14.20 uur is er weer water.”

Waarom duurde het ook vandaag nog zo lang voordat er weer water was? ,,Dit was een lastige. Om te zorgen dat er niet op andere plekken lekkage zou ontstaan, duurde het langer dan normaal.” Ze vertelt dat ongeveer zeventig Krabbendijkse huishoudens, allemaal in de Wilhelminastraat, geen water hadden.