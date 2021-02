Drummen bij Tamara hielp Joep (10) om te gaan met zijn boosheid

Zelf is Tamara Wisse (35) uit Goes al sinds haar jeugd verknocht aan het drumstel. Ze speelde in het verleden in verschillende bandjes. Daarnaast werkte ze als psycholoog in de revalidatiezorg. Een aantal jaar geleden vielen beide dingen in elkaar toen de inwoonster van Goes werd gevraagd drumles geven aan een jongen met autisme. ‘Nou, ik kan het allicht proberen’, dacht ze. Het bleek wonderwel te werken. ,,Ik merkte dat ik de jongen heel goed kon bereiken”, vertelt Tamara. ,,De connectie die ik via het drumstel met hem kon maken, was magisch.”