Drukte op Grote Markt Goes tijdens aftrap 3FM-actie Serious Request

Het was vanwege de boerenprotesten even onzeker of de kick-off op tijd zou kunnen starten, maar dat is goedgekomen. Zes dj’s van het radiostation lopen de komende dagen in estafette van Goes naar Groningen om geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel. Vandaag en vannacht lopen ze van Goes naar de grens met Brabant