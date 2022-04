Drugspand in Biezelinge gesloten

uit het leven Betonboer en honden­fluis­te­raar Leen Geelhoed leidde twee levens

Afdrukken van hondenpoten lopen door de jachtgroene rouwadvertentie van Leen Geelhoed. Bij de afscheidstekst staan ook de namen van zes golden retrievers, de jachthonden die hem dierbaar waren. Leen zei geregeld dat hij de ‘hondenziekte’ had. Voor zijn passie, het trainen van jachthonden, moest veel wijken. Maar hij was ook succesvol ondernemer en familieman. Hij overleed op 4 maart in Domburg, 91 jaar oud.

29 maart