Droom over een Ibiza aan de Brouwersdam spat uiteen

Update: 10.57 uur Verdachte van dodelijk ongeval in Goes weer in de cel. Rechter: ,,Dit is de samenle­ving niet uit te leggen.”

1 mei GOES - De verdachte van het dodelijk ongeval op 28 oktober in Goes zit sinds gisteren weer achter de tralies. Het is aan de samenleving niet uit te leggen dat de man die te veel heeft gedronken, te hard heeft gereden en twee mensen heeft doodgereden, zijn proces in vrijheid mag afwachten, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch.