Dronken Yersekenaar (16) rijdt met brommobiel over de snelweg A58

Winnaar Boekenbon Literatuur­prijs Wessel Te Gussinklo: ‘Dit is gewoon rechtvaar­dig­heid’

KAMPERLAND - Hij kan er nog niet over uit, Wessel Te Gussinklo. ,,Hoe is het mogelijk!”, laat de tachtigjarige schrijver vanuit zijn huis in Kamperland weten. ,,Ik had er geen seconde rekening mee gehouden dat ik zou winnen. Zeker niet een tweede keer.”

11 november