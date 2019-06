Dronken scooterrijder aangehouden na val in Yerseke

VIDEO - Reportage Op naailes in Goes: naaien is het stoffige imago voorbij

8 juni GOES - Op naailes gaan, is dat niet hopeloos ouderwets? Wie doet dat nou nog? Gooi dat vooroordeel maar snel in de prullenbak. In Zeeland wordt heel wat genaaid. Impressie van een cursusdag bij Modevakschool Carien in Goes.