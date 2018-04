Dronken man verlaat auto na ongelukje in Kruiningen

Dogshow in Goes: neemt de baas de hond mee of is het nou andersom?

1 april GOES - Soms is het even goed kijken: neemt de hond zijn baasje mee naar de Dogshow of andersom? Want menig viervoeter trekt hem of haar iets te enthousiast de Zeelandhallen in. ,,Dat hoort er bij hoor’’, roept een bijna struikelende deelneemster aan de hondententoonstelling. ,,Hij vindt shows zó leuk. Hij voelt het aan als we naar een show gaan en is dan een beetje opgefokt.’’