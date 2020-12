Dronken man stopt auto midden op de weg in Nieuwdorp

Inzame­lings­ac­tie om restaurant De Beren door de crisis te slepen

2 december GOES - De drie dochters van horeca-ondernemer Peter Schaap als ook 33 personeelsleden zijn een inzamelingsactie begonnen om Schaap's restaurant De Beren in Goes door de corona-crisis te slepen. Schaap krijgt geen corona-steun en is financieel bijna aan het eind zijn latijn. Hij vreest dat hij zonder hulp zijn in februari geopende zaak over twee maanden moet sluiten.