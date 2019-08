Dronken bestuurder uit Kruiningen rijdt tegen boom en gaat door het lint in politiecel

Hoe ziet de binnenstad van 2030 er uit? Goes wil in gesprek over nieuw toekomst­plan

16 augustus GOES - Voor welk restaurant of voor welke winkel kom je speciaal naar Goes? Waar ontbreekt het juist nog aan in de binnenstad? Op deze en vele andere vragen wil de gemeente volgend jaar antwoord. Alle ideeën van inwoners en ondernemers moeten leiden tot het programma ‘Centrum Goes twintigdertig’, dat vanaf 2021 wordt uitgevoerd.