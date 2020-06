Dronken bestuurder maakt brokken in Lewedorp

Corona haalt streep door Wemeldinge als aanleg­plaats veerpont

12 juni WEMELDINGE - De veerpont legt dit jaar niet aan in Wemeldinge. In verband met de omstandigheden in de jachthaven kan daar geen anderhalve meter afstand worden gegarandeerd. ,,Het is echt een coronaverhaal, dat we dit niet meer kunnen”, aldus Coby Hoogstad van Frisia.