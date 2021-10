Dronken automobilist slaat over de kop op snelweg A58 bij ‘s-Heer Arendskerke

Nieuw Goes: laat jongeren met een taakstraf zwerfafval opruimen in Goes

13 oktober GOES - Jongeren met een taakstraf zouden in Goes zwerfafval moeten gaan opruimen. Daarvoor pleit de lokale partij Nieuw Goes. ,,Dan slaan we twee vliegen in één klap’’, zegt fractievoorzitter Vincent Mareels.