Dronken automobilist botst tegen boom in Geersdijk en vlucht

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Stekeldijk en werd rond 23.55 uur gemeld. Door de klap raakte één portier van de passagierszijde volledig los van de auto. Ook verloor het voertuig een wiel. Het voertuig kwam aan de andere zijde van de weg in de berm tot stilstand en reed net niet van de dijk naar beneden. Tegen de tijd dat de politie op de plaats van het ongeval arriveerde, was de bestuurder al vertrokken.

De 26-jarige bestuurder is even later alsnog op de Oostwestweg in Geersdijk opgespoord. Hij zat als bijrijder in een andere auto. Toen de politie bij hem een blaastest aflegde, bleek dat de man ruim vier keer zoveel alcohol had gedronken als toegestaan voor een gevorderd bestuurder.