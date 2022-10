Droge voeten houden gaat de Goesenaren meer geld kosten

Goes heeft een achterstand opgelopen bij de aanpak van het riool. De afgelopen jaren had de gemeente twee kilometer verouderde riolering per jaar willen vervangen, maar dat is niet gelukt. Reden om er de komende jaren een flinke schep bovenop te doen en toe te groeien naar het vervangen van liefst 4,5 kilometer aan rioleringsbuizen per jaar. Maar dat is dus niet zonder financiële gevolgen. En dat gaan ook de inwoners voelen.