Drijvende kracht achter Delta Ride Theo Schouwenaar overleden

Theo Schouwenaar is vanaf het begin een van de drijvende krachten achter de Ride for the Roses in Zeeland, een charitatieve fietstocht ten bate van het KWF. De oud-accountant vervulde de rol van penningmeester in het bestuur. Zelf werd hij in 2012 door longkanker getroffen. Vorig jaar loste hij nog het startschot van de landelijke Ride, die voor de derde keer in Zeeland werd verreden. De honderd kilometerroute was naar hem vernoemd. ,,Ik ben toch het levende bewijs dat de onderzoeken die mede door de gelden van de Ride worden ontwikkeld, resultaat opleveren. Ik heb al een bonustijd van vijf jaar gekregen”, zei hij toen in deze krant.