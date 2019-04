Drie verdachten fatale steekpartij Vlissingen voor de rechter

Overval­lers Goese woning die 5 euro buitmaak­ten, blijven achter tralies

9 april MIDDELBURG - De net 18-jarige dakloze D.M. en zijn 21-jarige makker C.I. uit Vlissingen zullen nog zeker tot 18 juni achter de tralies blijven. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag beslist. De twee hebben bekend dat zij eind december in Goes een gewapende overval hebben gepleegd op een woning aan het Colijnhof in Goes. Ze vertrokken daar met een buit van vijf euro.