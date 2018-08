Drie jongeren met flinke slok te veel op in Kwadendamme

Kinderen zetten Goes op z'n kop

18 augustus GOES - De eerste grote klus zit er op. Kinderburgemeester Zoë Gude (10) en kinderwethouders Jelmer van Mosselvelde (10) en Maria Papadopoulou (11) hebben zaterdag Goes Kinderstad geopend. Dat gebeurde na de officiële installatie van het nieuwe college in de trouwzaal van het stadhuis.