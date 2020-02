Drie jongens aangehouden voor mishandeling taxichauffeur

Vervroegde St. Patrick’s Day met The Mahones in podium ‘t Beest

9 februari GOES - The Mahones is een band uit Ontario, Canada die onvervalste Ierse punk speelt. De band is op wereldtournee vanwege hun 30 jarig bestaan en doet in Nederland de steden Enschede en Goes aan. Vanavond kan ‘t Beest zich uitleven bij een van de pioniers van de Celtic punk, het muziekgenre dat punkrock vermengt met traditionele Keltische muziek.