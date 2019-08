Drie jaar cel voor Goesenaar (19) die kliko's, vuilcontainers, maar ook een huis in brand stak

Update 20.25 uur | Video Gekantelde biervracht­wa­gen in Goes na ruim 12 uur weer overeind

15:36 GOES - Op de Grote Markt in Goes is woensdagochtend vroeg een vrachtwagen met 12.000 liter bier gekanteld. ,,Ik had geen keus”, vertelt chauffeur Vincent van Zundert. Er raakte niemand gewond. Pas rond 20.00 uur stond de vrachtwagen weer overeind.