Drie gewonden bij steekpartij in woning Goes

Zeeuwse kunstenaar in canon van Nederland­se fotografie: ‘Mooi, maar ik heb de foto niet gemaakt’

9 juni Koning Willem Alexander opent vandaag de ‘Eregalerij van de Nederlandse fotografie’. Eén van de 99 iconische foto's is van kunstenaar Paul de Nooijer uit ‘s-Heer Abtskerke. Maar die foto in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is helemaal niet door hem gemaakt, biecht hij thuis in zijn tuin op.