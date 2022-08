Drie dagen feest in Kapelle inclusief lokale held Dax Hovius: ‘Gisteravond stond het vol tot aan De Zwaan’

Het is eigenlijk overal druk in Kapelle zaterdag aan het eind van de middag. Op de braderie in de Van der Biltlaan, op de kermis bij de botsauto's en in de tot het laatste stoeltje gevulde attractie Triple xXx. Op het Kerkplein laat DJ Sandstorm Finally van CeCe Peniston vakkundig overgaan in Faithless’ Insomnia. Tussendoor meldt hij dat de tienjarige Sem kwijt is en - twee minuten later - dat-ie weer gevonden is. ,,Dus jullie kunnen weer rustig verder dansen.”