Dreunende heimachine houdt bewoners in Goes uit de slaap

GOES - Bewoners in Goes zijn al twee avonden uit de slaap gehouden omdat na elven 's avonds tot in de nacht werd geheid. Ze hebben over het gedreun geklaagd bij gemeente en politie. Volgens de gemeente was het heien nodig om ter hoogte van de nieuwe afslag van de A58 nieuwe portalen met verkeersborden te kunnen plaatsen.

Zowel dinsdagavond als woensdagavond werden inwoners van Goes opgeschrikt door gedreun van een heimachine. De werkzaamheden startten na 23.00 uur en duurden tot in de nacht. Het geluid was tot in Kloetinge te horen. Verschillende bewoners hebben geklaagd bij gemeente, politie, op social media en via buurtapp Nextdoor.

Nieuwe afslag

Het blijkt te gaan om werkzaamheden die worden uitgevoerd in de buurt van de nieuwe afslag naar Goes zuid. in opdracht van de gemeente Goes worden nieuwe verkeersborden geplaatst. ,,Op het hele stuk van Bergen op Zoom tot aan Goes worden borden aangepast of nieuwe neergezet'', vertelt woordvoerder Matthanja Schipper van de gemeente. ,,Het heien in de buurt van de nieuwe afslag was nodig voor het plaatsen van nieuwe portalen over de A58 waaraan verkeersborden komen te hangen. Dat zijn enorme constructies en daarvoor moet worden geheid. Het werk wordt weliswaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente, maar omdat het een Rijksweg is moeten we voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat. Die vereist dat dit soort werkzaamheden 's avonds gebeuren. Dus we konden dit werk niet overdag laten doen.''

Rijkswaterstaat bevestigt dat. ,,We doen dat om te voorkomen dat er verkeershinder ontstaat'', legt woordvoerder Edwin de Feijter uit. ,,Om het werk te kunnen uitvoeren moeten rijstroken worden afgesloten. Dat is nu ook gebeurd. Dat leidt 's avonds en 's nachts niet tot verkeershinder. Maar als we dat overdag doen, ontstaan lange files.''

Geluidsoverlast

Bewoners zijn vooraf niet geïnformeerd door de gemeente over het werk en mogelijke geluidsoverlast. ,,We hadden niet ingeschat dat het werk zoveel overlast zou veroorzaken'', zegt Schipper. ,,Als we een idee hadden gehad dat mensen er zoveel last van zouden krijgen, hadden we dat uiteraard wel gedaan.''