Douane houdt Kalootstrand in de gaten; 297 pakketjes met drugs geteld

Goese raad moppert: ‘Waarom blijft Troel­stralaan in beeld voor brandweer­post?’

1 oktober GOES - Het zint veel fracties in de gemeenteraad niet dat de Troelstralaan in Goes toch nadrukkelijk in beeld blijft als locatie voor de tweede brandweerkazerne van de stad. Burgemeester Margo Mulder zegt daar toch waarde aan te hechten.