Dorpsraad zet er druk op: ‘Bouw nú huizen in Lewedorp!’

Schoollei­der ‘zeer zwakke’ Isaac Beeckman Academie: ‘De lessen zijn wél in orde’

De kwaliteit van de lessen op de Isaac Beeckman Academie is in orde, zegt schoolleider Sander Bussink. Toch kreeg de middelbare school in Kapelle het oordeel ‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie. ,,We moeten aan de slag.”

22 oktober