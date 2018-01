Dorpsraad Yerseke wil hotel, tweede supermarkt en meer parkeerplaatsen

YERSEKE - Een hotel, een tweede supermarkt en meer parkeerruimte voor auto's in het centrum en vrachtwagens aan de rand van het dorp. Dat zijn de vier wensen die de dorpsraad van Yerseke kenbaar heeft gemaakt aan de politieke partijen in Reimerswaal.

De timing van het Yersekse verlanglijstje is allesbehalve willekeurig, verklaart secretaris Wim Cornelisse. ,,Over ruim twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat de partijen zoveel mogelijk van de punten overnemen zodat ze de komende jaren gerealiseerd kunnen worden."

Tweede supermarkt

De vurige wens voor een tweede supermarkt staat op nummer één. De dorpsraad maakte bij de oprichting eind 2016 al duidelijk dat één supermarkt niet volstaat voor een dorp met 6900 inwoners. Veel mensen doen elders hun boodschappen.

,,In de tussentijd is nog niet veel gebeurd. De Molenpolder is voor ons een geschikte locatie, maar de ontwikkelingen stagneren momenteel, mede door het feit dat de ondernemers een extra ontsluiting vanaf de rotonde moeten betalen." Met een andere locatie kan de dorpsraad ook goed leven. ,,Maar we vinden het wel van belang dat de Albert Heijn in het centrum blijft, zodat ook ouderen gemakkelijk om een boodschap kunnen."

Parkeerplaats voor vrachtwagens

De dorpsraad vindt ook dat er een parkeerplaats voor vrachtwagens moet komen. Zowel buitenlandse truckers die hier overnachten als Yersekse chauffeurs die hun wagen mee naar huis nemen, profiteren daarvan. ,,Zeker als de Havendijk straks is heringericht is het gedaan met het parkeren daar." Volgens Cornelisse moet meer overlast voorkomen worden door een speciaal (eventueel betaald) parkeerterrein aan de rand van het dorp aan te leggen.

Een ander groot gemis is een hotel. Nu kent het dorp enkel een aantal B&B's. ,,Er komen regelmatig Belgen, Duitsers en Fransen voor zaken naar Yerseke. Een hotel zou voor hen zeer welkom zijn." Een hotel kan ook het toerisme in Yerseke een oppepper geven. ,,Als toeristen in Yerseke kunnen overnachten, kun je arrangementen aanbieden, waardoor je ze langer vasthoudt. Daar profiteert de horeca en middenstand van."

Parkeerprobleem

Tot slot vraagt de dorpsraad aandacht voor de parkeerdruk in het centrum van Yerseke. ,,Over enkele jaren staat de herinrichting van het centrum op de planning. Parkeren is nu soms een groot probleem, wellicht kan er in de omgeving een parkeerterrein worden aangelegd", zegt Cornelisse.