Dorpsraad Kruiningen waakt voor behoud dorpshuis: ‘Niet zoiets als in Yerseke’

Sinds de discussie over de toekomst van Ons Dorpshuis, eind juni, is het stil over het bijna zeventig jaar oude gebouw aan de Berghoekstraat. Dat is ook de dorpsraad opgevallen. Helemaal uit de lucht vallen komt de oproep echter niet, want op 17 november is de jaarvergadering. Duidelijk is dat wethouder Van Overloop dan op het hart gedrukt zal worden een situatie zoals in Yerseke te voorkomen.