Dorpsraad Kortgene: met ons en de inwoners is nog niet gesproken

KORTGENE - De dorpsraad van Kortgene voelt zich niet gehoord. Er is nog niet met de inwoners gesproken over het plan voor ruim honderd kleine huisjes op de oude voetbalvelden. En dat terwijl de gemeenteraad er al een besluit over gaat nemen.

,,We zijn verbaasd over de discussie over het invullen van de sportvelden”, schrijft de dorpsraad in een brief aan de gemeenteraadsleden. ,,Het dorp Kortgene en de dorpsraad Kortgene zijn in het totaal niet gekend in het plan, anders dan dat door de wethouder Van der Maas terloops is gevraagd hoe wij dachten over tiny houses op de sportvelden. Het terloops vragen en het publiceren van een plan wat al volledig is ingevuld met 100 woonunits is toch van verschillende orde”, aldus de dorpsraad.

De brief van de dorpsraad Kortgene is netjes en gematigd. Maar de ondertoon is volkomen duidelijk. De dorpsraad en de inwoners voelen zich niet gehoord en voor een feit gesteld. ,,Uitnodigen als het plan al in kannen en kruiken is, is een minachting naar de participatienota waarvan de inkt niet eens is opgedroogd”, zegt de dorpsraad. Daarmee doelt de dorpsraad op een nieuwe nota die vorige maand is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is vastgelegd dat inwoners meer betrokken moeten worden bij de plannen van de gemeente.

Historie met overlast

De dorpsraad vindt 100 huisjes wel heel erg veel en heeft vragen. Over de behoefte bijvoorbeeld. En de combinatie van jongeren en arbeidsmigranten roept ook vragen op. Levert dat geen problemen op? Iets wat leeft in het dorp, want Kortgene heeft wat dat betreft een geschiedenis. De inmiddels gesloten jeugdinrichting Vliethoeve (iets buiten het dorp) zorgde voor heel wat overlast en een poosje geleden werd het dorp geconfronteerd met een tijdelijke (overlast gevende) bewoner van de sportvelden.

Alles bij alles vraagt de dorpsraad aan de raadsleden om 'terughoudend’ te zijn met het instemmen met het voorstel, ook niet als het wordt omgezet in een groeiplan. Eerst beginnen met een klein aantal en dan later verder uitgroeien.

Intentieverklaring ondernemers

De betrokken ondernemers die graag hun tijdelijke werknemers op de sportvelden willen huisvesten hebben intussen een intentieverklaring afgegeven. Daaruit blijkt de behoefte aan woonplekken nogal wisselend is. Van ongeveer 120 arbeiders in het hoogseizoen tot minimaal 40 mensen in de rustige periodes. De betrokken ondernemers zijn Roompot, Kingfish, Albert Heijn, Zand Villa's, Surfschool Veerse Dam, Delmeco en Sandee groen.

Volgende week donderdag besluit de gemeenteraad over de Tiny Houses in Kortgene. Hoe dat zal uitpakken is nog onduidelijk. Tijdens de informatieve raadsvergadering bleek dat bij alle partijen twijfels zijn.