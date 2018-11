Dorpsraad Borssele: kappen Sloebos komt hard aan

Schrijver Kader Abdolah draagt voor in Goes

28 november GOES - Schrijver Kader Abdolah geeft maandag 10 december om 20.00 uur een lezing in Goes. Op verzoek van de stichting Horen, Zien en Lezen vertelt hij in het tropische bos in het Omnium over zijn nieuwe boek ‘Het pad van de gele slippers’ en wordt geïnterviewd over zijn carrière.