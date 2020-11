Dorpsbus essentieel voor springlevend Ellewoutsdijk

ELLEWOUTSDIJK - Gezinnen met kinderen vestigen zich weer in Ellewoutsdijk. De leefbaarheid in het dorp aan de Westerschelde floreert en het dorpsbusje speelt daar een hele belangrijke rol in.

,,Deze bus is heel belangrijk voor het dorp", vertelt Lilian Eckhardt, moeder van dochter Yvet die dagelijks met de bus naar school in Ovezande gaat. ,,De kinderen gaan samen naar school en op de terugweg maken ze vaak afspraakjes met wie ze gaan spelen.” Ook Nova gaat dagelijks met de bus. Zij zit in Driewegen op school en heeft daar de meeste vriendinnetjes. ,,Maar door het busje heeft ze hier ook contacten", vertelt haar moeder Elize de Nood.

Tien jaar geleden sloot de plaatselijke basisschool omdat er te weinig kinderen meer naar toe gingen. Na jaren van pappen en nathouden was het gebeurd en het zou wel eens de doodsteek voor het dorp kunnen zijn, werd gevreesd. Want als de kinderen niet meer naar school kunnen trekken de gezinnen weg, was de redenatie. Borsele kwam met het idee om een busje te laten rijden. Een busje dat eigendom is van de gemeente en wordt gereden door vrijwilligers. Daarmee gaan de kinderen gratis naar de school in Ovezande of Driewegen. En nu, tien jaar, rijdt het busje nog steeds. Sterker nog, Ellewoutsdijk heeft alweer een nieuw busje omdat de oude versleten was en er wonen meer basisschoolkinderen in het dorp dan toen de school nog open was.

Ook de bakker rijdt op de bus

,,Tien jaar geleden begonnen we met acht kinderen en vorig schooljaar gingen dagelijks 18 kinderen met de bus mee”, vertelt Ad Schenk, bestuurslid van de stichting die de dorpsbus beheerd. ,,Nu zijn het er iets minder, maar dat is altijd aan het begin van het jaar omdat in de loop van het jaar meer kinderen in de jongste groep instromen.” ,,De bus is echt van het dorp”, vertelt voorzitter Joop Rooze. ,,We hebben 15 vrijwilligers op een dorp van 400 mensen en dan moet je je bedenken dat alle mensen die werken niet op de bus kunnen rijden.” Dat de bus echt leeft is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Sommige chauffeurs rijden nu niet vanwege het risico en na een oproep melden zich gelijk nieuwe vrijwilligers. ,,We hebben nu ook twee jongere chauffeurs. De een is bakker en kan alleen 's middags rijden. De ander is pakjesbezorger en kan juist alleen in de ochtend rijden. Samen vervullen ze nu één dienst.” De bus wordt niet alleen gebruikt voor het schoolvervoer. ook volwassen dorpsbewoners maken er gebruik van. Iedere maandag vertrekt de bus naar het zwembad in Kapelle en op dinsdag rijdt de bus naar de weekmarkt in Goes. De volwassenen betalen wel een geringe eigen bijdrage.

Onlangs werd een nieuwe bus in gebruik genomen. Een elektrische bus die geschikt is voor acht personen. ,,De oude diesel werd te duur in onderhoud", vertelt Rooze. De nieuwe bus is er gekomen dank zij een grote sponsorbijdrage van Zeeland Refinary. Ook Dow heeft bijgedragen waardoor er nu een laadpaal staat en de stroom voor een paar jaar betaald kan worden.