Dorien uit Goes vraagt aandacht voor oogziekte: 'Het kan je leven ruïneren’

analyse Dure sportcom­plexen: aanvulling of concurren­tie?

28 december GOES - Kapelle wil dertien miljoen euro uitgeven aan een nieuw sportcomplex. Dat is meer dan de ingrijpende verbouwing van Sportpunt Zeeland in Goes tot Omnium kostte, nog maar zes jaar geleden. De vraag is of twee van zulke miljoenencentra elkaar niet in de weg zitten.