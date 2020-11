Doordeweeks ontwerpt Eloy stukken van gevels, in het weekend rijdt hij heel hard op de fiets

Bevelandse gemeenten willen weten of ‘hun’ jongeren het Tejohuis weten te vinden

10 november GOES - Zonder afspraak binnenlopen om met een professionele hulpverlener over je gevoelens of problemen te praten. Sinds een paar jaar kan het bij het Tejo-huis in Goes. Nu ook Borsele meedoet, wordt het inloophuis vanaf 2021 door alle Bevelandse gemeenten bekostigd. Zij willen wel graag weten hoeveel van ‘hun’ jongeren geholpen worden.