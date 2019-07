Domper vlak voor einde schooljaar: inbrekers plunderen Rillandse basisschool

De inbraak werd maandagochtend ontdekt door een van de leerkrachten van de reformatorische school. ,,Hij zag dat er allemaal snoeren los hingen uit een kast", vertelt directeur Anneleen van Sabben. Al snel werd duidelijk dat er was ingebroken en dat de school was leeggeroofd. ,,Alle laptops zijn meegenomen, in totaal 47 stuks", zegt Van Sabben. Maar ook de digitale piano is buitgemaakt. ,,Die gebruiken we elke maandag bij de weekopening en ook op vrijdag, dat zingen bij de piano is een ritueel. Dat vonden de leerlingen heel erg dat ook de piano is meegenomen.”

Maar ook een kluis met daarin zo'n vijfhonderd euro is verdwenen. Het geld was bedoeld voor het goede doel en was onder meer opgehaald tijdens de projectweek over Afrika. ,,Dat was het eerste wat de kinderen vroegen: is het projectgeld er nog? Maar de kluis is gewoon uit de muur getrokken", zegt Van Sabben. De naastgelegen kerk heeft al aangeboden het ontbrekende bedrag aan te vullen.

Naar gevoel

Het is niet precies duidelijk wanneer de inbraak heeft plaatsgevonden, maar de directeur vermoedt dat dat in de nacht van zaterdag op zondag is geweest. Aan de achterkant van het plein is een gat in het hek geknipt en via die ‘weg zijn de spullen afgevoerd. ,,Een versterker die bij een microfoon hoort lag daar nog op het pad, dus die zijn ze verloren.” Hoe de dieven het gebouw zijn binnengekomen is ook niet bekend, het is op verschillende plekken geprobeerd, aldus Van Sabben. Zij heeft er een ‘naar gevoel’ bij. ,,Het leek wel alsof ze wisten wat er te halen viel. Je moet er in elk geval moeite voor doen om alles mee te nemen.” De directeur verwacht niet dat de school spullen nog terugziet. ,,De kinderen riepen meteen dat we op marktplaats moeten kijken of de laptops daar misschien worden aangeboden.”

De school is ooit een keer eerder doelwit van inbraak geweest, maar toen was de buit veel kleiner. Voor de laatste lessen voor de zomervakantie heeft de inbraak geen gevolgen. ,,We zijn nog bezig met de projectweek, daar hebben we de laptops niet bij nodig. Maar het is vooral het gevoel, we zijn hier elke dag hard aan het werk, en dan gebeurt zoiets.”