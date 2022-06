Doek valt voor tropisch bos in Goes: kas wordt omgebouwd tot school

Tropisch bos in Goes mag nog even blijven, maar totaal andere invulling in de toekomst is denkbaar

GOES - Het tropisch bos in Goes blijft voorlopig open. Dat is althans wat burgemeester en wethouders voorstellen aan de gemeenteraad. Er is volgens het college geen goedkope manier om ervan af te komen. Wethouder Joost de Goffau sluit niet uit dat de enorme kas waarin het bos zit in de toekomst een heel andere invulling krijgt.

