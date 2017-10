Dodelijk ongeval in Lewedorp

Verscholen pareltje van Goes leeft op

23 oktober GOES - De Vlasmarkt? Je bedoelt in Middelburg? Als edelsmid Marc de Regt iemand vertelde waar hij is gevestigd - de Vlasmarkt in Goes - leidde dat in het verleden nog wel eens tot misverstanden. Niet gek, want tot voor kort was het een anoniem pleintje waar mensen overheen fietsten of liepen, maar zelden bleven hangen. Door de inzet van ondernemers en bewoners is daar verandering in gekomen. Het 'vergeten pareltje van Goes' wordt eindelijk ontdekt.