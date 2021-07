Dode man in watergang Goes

De liefde van Goes voor Panevėžys is ten einde: ‘Maar het is raar om de band juist nu te verbreken’

16 juli GOES - Goes wil van Panevėžys af, maar Panevėžys niet van Goes. In de Litouwse stad kwam het voornemen van Goes om de stedenband te verbreken als een verrassing. Ook hier fronsen enkele mensen de wenkbrauwen. ,,Waarom doe je dit, vlak voor het themajaar Goes-Europa?”