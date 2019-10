Dode man in Goes niet door misdrijf omgekomen, verdachte vrijgelaten

Zeeuwse Week van de Veiligheid geopend met pop-up store in Goes

7 oktober GOES - Op de Grote Markt in Goes is maandagochtend de Zeeuwse Week van de Veiligheid begonnen. Burgemeester Margo Mulder en Edith van der Reijden, commandant brandweer Zeeland, verrichtten de officiële opening van de pop-up store van de brandweer. In deze ‘winkel’ geeft de brandweer voorlichting over brandveiligheid in woningen.