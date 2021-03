Dode man gevonden in Lewedorp, politie doet onderzoek

Johan Eckhardt (66) is al 40 jaar huisarts in Wemeldinge, maar wie volgt hem op?

1 maart WEMELDINGE - Dokter Johan Eckhardt mocht vanochtend voor de verandering eens het mes in z’n eigen lijf zetten. Omdat hij op de kop af 40 jaar huisarts is in Wemeldinge, verrasten zijn collega’s hem na het spreekuur met een fototaart. Een jubileum dat hij nooit dacht te halen. ,,Vroeger hield je dat echt niet zo lang vol.”