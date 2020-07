Dode bij ongeval met scootmobiel op begraafplaats Kloetinge

REPORTAGE In hospice Het Clarahofje is iedereen álles en tegelijk ook niets

9:30 Hospice Het Clarahofje in Goes bestaat tien jaar. Dat is niet iets om bij stil te staan. Margreet is er vanaf het begin bij als zorgvrijwilliger. Ze heeft al velen begeleid in hun laatste maanden, weken, dagen of uren. ,,We krijgen achteraf vaak van naasten te horen hoe blij ze zijn met de liefdevolle aandacht voor hun zieke partner, vader of moeder”, zegt zij. ,,Ik ben trots op wat wij hier met z’n allen neerzetten.”